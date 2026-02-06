Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Fransa'yı karıştıran olay! Gence tokat atıp yüzüne tüküren polisin cezası belli oldu

Fransa'da polis memuru Alexandre M., gencin birine tokat attığı ve yüzüne tükürdüğü için iki yıl kamuya açık alanlarda görevden men cezası aldı. Olay sırasında müdahalede bulunmayan meslektaşı polis memuru Baptiste D. ise görev ihmalinden iki ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

06.02.2026
06.02.2026
’da Bobigny Mahkemesi, verdiği kararla bir gence attığı belirlenen polis memuru Alexandre M.’nin iki yıl boyunca kamuya açık alanlarda görev yapmasını yasakladı. Mahkeme, olayın kamuoyunda oluşturduğu etkiyi de dikkate alarak yaptırım uyguladı.

Alexandre M. hakkında ayrıca 6 ay ertelenmiş hapis cezası kararı verilirken, olay sırasında müdahale etmeyen meslektaşı Baptiste D. de 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ikinci polis memurunu görev ihmali nedeniyle sorumlu tuttu.

Mahkeme Başkanı, söz konusu davranışın küçük düşürücü olduğunu ve emniyet teşkilatının itibarına zarar verdiğini vurguladı. Kararın gerekçesinde, polisin toplum nezdindeki güvenilirliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Sanık polis Alexandre M. ise duruşmada yaptığı açıklamada, böyle bir davranışta bulunmaması gerektiğini kabul ederek pişmanlığını dile getirdi ve hareketinin mesleğiyle bağdaşmadığını söyledi.

NELER YAŞANDI?

Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 28 Ağustos 2025'te Alexandre M, 20 yaşındaki Alan B'ye tokat atıp yüzüne tükürmüştü.

O anlara ait görüntüler, 5 Eylül 2025'te sosyal medyada paylaşılmış ve hızla yayılarak ülkedeki polis şiddetini yeniden gündeme getirmişti.

Alan B, şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ETİKETLER
#ceza
#fransa
#tokat
#polis şiddeti
#Mahkeme Kararı
#Dünya
