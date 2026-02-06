Fransa'yı karıştıran olay! Gence tokat atıp yüzüne tüküren polisin cezası belli oldu

Fransa’da Bobigny Ceza Mahkemesi, verdiği kararla bir gence tokat attığı belirlenen polis memuru Alexandre M.’nin iki yıl boyunca kamuya açık alanlarda görev yapmasını yasakladı. Mahkeme, olayın kamuoyunda oluşturduğu etkiyi de dikkate alarak yaptırım uyguladı.

Alexandre M. hakkında ayrıca 6 ay ertelenmiş hapis cezası kararı verilirken, olay sırasında müdahale etmeyen meslektaşı Baptiste D. de 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ikinci polis memurunu görev ihmali nedeniyle sorumlu tuttu.

Mahkeme Başkanı, söz konusu davranışın küçük düşürücü olduğunu ve emniyet teşkilatının itibarına zarar verdiğini vurguladı. Kararın gerekçesinde, polisin toplum nezdindeki güvenilirliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Sanık polis Alexandre M. ise duruşmada yaptığı açıklamada, böyle bir davranışta bulunmaması gerektiğini kabul ederek pişmanlığını dile getirdi ve hareketinin mesleğiyle bağdaşmadığını söyledi.

NELER YAŞANDI?

Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 28 Ağustos 2025'te Alexandre M, 20 yaşındaki Alan B'ye tokat atıp yüzüne tükürmüştü.

O anlara ait görüntüler, 5 Eylül 2025'te sosyal medyada paylaşılmış ve hızla yayılarak ülkedeki polis şiddetini yeniden gündeme getirmişti.

Alan B, şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.