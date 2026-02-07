Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Başakşehir’deki dev sitede 5 milyon liralık usulsüz işlem iddiası! Sakinler ayaklandı

İstanbul Başakşehir'de 3 bin 149 bağımsız bölümden oluşan Ağaoğlu My World sitesinde yönetim devri krizi patlak verdi. Yeni seçilen yönetimin iddialarına göre, eski yönetim yetkisi sona ermesine rağmen site hesaplarındaki 5 milyon lirayı usulsüz şekilde başka hesaplara aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir’deki dev sitede 5 milyon liralık usulsüz işlem iddiası! Sakinler ayaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 00:32

Ziya Gökalp Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta bulunan ve 3 bin 149 bağımsız bölümden oluşan, Ağaoğlu My World Başakşehir sitesinde yönetim krizi yaşanıyor. İddiaya göre, yapılan genel kurulun ardından göreve gelen yeni site yönetimine, eski yönetim tarafından herhangi bir devir işlemi yapılmadı. Eski yönetim görev süresi sona ermesine rağmen sitenin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 5 milyon TL'yi farklı hesaplara naklettiği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından çok sayıda site sakini yönetim binası önünde toplanarak, eski yönetimi protesto etti. Toplanan kalabalık, sloganlar atarak duruma tepki gösterdi.

Başakşehir’deki dev sitede 5 milyon liralık usulsüz işlem iddiası! Sakinler ayaklandı

"7 BUÇUK MİLYONUN 5 MİLYONUNU TRANSFER ETTİLER"

Site sakinlerinden Erdal Köseli, "Şu an bütün kat malikleri buradayız ve şu an yönetim olarak seçilmişiz. Kapıları açmıyorlar. Biz bu sabah SGK ve bankalara gittik, banka hesaplarının şifrelerini aldık. Şifrelerini aldıktan sonra saat 13.30'dan sonra 7 buçuk milyon para vardı. 5 milyon parayı transfer etmişler. Nereye gönderdiklerini bilmiyoruz. Bu güvenlik şirketinin şu an SGK'ya 20 milyon borcu var. Kat maliklerinin iradesiyle seçilmiş olan temsilciler olarak yönetim kurulunu kurmuşuz ve şu an eski yönetimin yeni yönetim kuruluna devredilmesini istiyoruz" dedi.

Başakşehir’deki dev sitede 5 milyon liralık usulsüz işlem iddiası! Sakinler ayaklandı

20 MİLYON LİRALIK SGK BORCU İDDİASI

İsmini vermek istemeyen başka bir site sakini ise, "24 Ocak 2026 yılında birinci olağan kongremiz vardı. Bu seçimin bir kısmı üç tane blokla gerçekleştirildi. Sorunsuz devam ederken bir anda yönetim seçimleri iptal ettiklerini ifade etti. Fakat güvenlik sorunu yok. Daha sonra 31 Ocak 2026 tarihinde ikinci olağan seçimimizi bütün siteleri tamamında normal bir şekilde yaptık. Bir güvenlik sorunu yaşamadık. Bütün bloklarda temsilciler seçildi. Bu temsilci arkadaşlar daha sonra yönetimi oluşturdular. Karar defterini de aldılar. Bütün yasal işlemleri gerçekleştirdiler ve bankalarda hesaplar yeni yönetime geçti. Şu anda yeni yönetim eski yönetimden devralmak istiyor tesisi. Her şey, para, yönetim, her şey şu anki yeni yönetimde olması gerekiyor yasal olarak. Fakat eski yönetim bir türlü burayı teslim etmek istemiyor ve bugün 5 milyon para hareketi olmuş saat 18.00'dan sonra tamamen usulsüz yasadışı bir şekilde. 20 milyonun üzerinde SGK borcu çıktı. Başka borçlarında olduğunu düşünüyoruz. Kötü yönetilen bir site burası, tüm Türkiye'de bu site yönetimleri ayyuka çıktı zaten. Biz malikler olarak buna son vermek istiyoruz. İnşallah biz hep birlikte buna son vereceğiz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Site aidatlarına düzenleme geliyor! Bakan Kurum duyurdu: 'Kimse kafasına göre belirleyemeyecek'
Aidat fırsatçıları! Acil koduyla toplanıp, 'tavanı' deldiler
ETİKETLER
#başakşehir
#Site Yönetimi
#Yönetim Krizi
#Ağaoğlu My World
#Usulsüz Para Transferi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.