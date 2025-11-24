Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eski eşini konuşma bahanesiyle evinden aldı, korkunç şekilde katletti! Taksi kan gölüne döndü

İstanbul Kağıthane'de boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle evinden taksi ile alan Enis S. dehşet saçtı. Takside çıkan tartışmanın ardından cani, Şimşek'i kafasından vurarak katletti.

Eski eşini konuşma bahanesiyle evinden aldı, korkunç şekilde katletti! Taksi kan gölüne döndü
24.11.2025
24.11.2025
15:42

Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 45 yaşındaki Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'in peşini bir türlü bırakmadı. Şimşek'i konuşma bahanesiyle kandıran cani, kadını taksi ile evinden aldı. İkili kısa süre içinde takside tartışmaya başladı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek araçtan inmeye çalışırken dehşeti yaşadı.

Eski eşini konuşma bahanesiyle evinden aldı, korkunç şekilde katletti! Taksi kan gölüne döndü

KURŞUNLAR TAKSİCİYİ SIYIRDI

Silahını çeken Enis S., Şimşek'in başına doğru ateş etti. Enis S. kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açtı. Taksici kurşunlardan son anda kurtuldu.

Eski eşini konuşma bahanesiyle evinden aldı, korkunç şekilde katletti! Taksi kan gölüne döndü

TAKSİDE BAŞINDAN VURARAK KATLETTİ

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S.’nin olayın ardından yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtığı öğrenildi. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Eski eşini konuşma bahanesiyle evinden aldı, korkunç şekilde katletti! Taksi kan gölüne döndü
