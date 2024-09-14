Eski koca dehşeti! Boşandığı eşini çocuğunun önünde vurdu

14 Eylül 2024 16:27 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:27

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşinin kullandığı aracın önünü kesen eski koca, Fatma G.'yi çocuğunun yanında silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan vahim olayda, Burhan A. 1 yıl önce boşandığı eski eşinin aracının önünü keserek silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Burhan A., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma G.'nin aracının önünü kesti.

Bir süre eski eşiyle konuşan adam, tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan kadının ilk eşinden olan çocuğuna aldırış etmeden silahla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından emniyete giden Burhan A. teslim oldu.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.