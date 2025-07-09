Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin son yolculuğuna uğurlandı! Eşinin sözleri törene damga vurdu

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden önceki dönem Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin için 20 yıl boyunca başkanlık yaptığı Menemen Belediyesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Şahin'in eşi Nurdan Şahin, yaptığı konuşmayla törende duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin son yolculuğuna uğurlandı! Eşinin sözleri törene damga vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 18:59

1999-2019 yılları arasında 20 yıl boyunca Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tahir Şahin için Menemen Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediye binasına Tahir Şahin'in posterinin asıldığı törene Menemen Aydın Pehlivan ile birlikte Şahin ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Menemen halkı ve belediye çalışanları katıldı.

"SADECE BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİ"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün burada, bu topraklara ömrünü adayan bir insanı, bir aile büyüğümüzü, Sayın Tahir Şahin’i ebediyete uğurlamak üzere toplandık. Tahir Başkan sadece bir belediye başkanı değildi. O, Menemen’in her karış toprağına emek vermiş, her sokağında iz bırakmış, bu kenti kendi ailesi gibi görmüş bir insandı.

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin son yolculuğuna uğurlandı! Eşinin sözleri törene damga vurdu

Onun için belediye başkanlığı bir görev değil, bir gönül meselesiydi. Hizmet, onun karakteriydi. Menemen’e hizmet etmek onun hayatıydı, aşkıydı, davasıydı. 1999’dan 2019’a kadar tam 20 yıl boyunca bu makamda görev yaptı. Tahir Başkan; çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, halkla iç içe oluşuyla ve her şeyden önce bu kenti kendi yuvası gibi sahiplenişiyle hafızalara kazındı. Ama yaptığı tüm başarılı görev ve icraatlardan daha fazla kalplerde bıraktığı izlerle anılacak, hatırlanacaktır.

Tahir Başkan, tüm Menemen ailesinin bir parçasıydı. Belediye çalışanlarımızdan, esnafımıza, sokaktaki çocuğumuzdan yaşlılarımıza kadar birçok kişinin hayatına dokundu. Ardında hizmetleri, hatıraları, tebessümleri ve dualarıyla dolu bir ömür bıraktı. Ben şahsım adına, Menemen halkı adına, tüm belediye çalışanlarımız adına kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Menemenlilere sabır diliyorum. Mekanın cennet, makamın ali olsun Tahir Ağabey Menemen seni unutmayacak" dedi.

"BU BELEDİYEYE BÖYLE DÖNMEYİ İSTEMEZDİM"

Tahir Şahin'in eşi Nurdan Şahin de "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıma ortak olduğunuz için size ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Öncelikle çok değerli bir insanı, sonra bir babayı, sonra bir dedeyi, sonra da hayat arkadaşımı kaybettim. Benim için dün çok kötü bir şaka yaptı. Dünden beri ne uyuduk, ne oturduk. İnanamıyor, algılayamıyoruz ama onun için ayakta durmaya çalışıyoruz.

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin son yolculuğuna uğurlandı! Eşinin sözleri törene damga vurdu

Ben en son 2019'da 31 Mart sabahı iki kızım ve eşimle oy kullanmak için bu belediyeden veda ederek çıkmıştım. 6 yıl sonra ilk defa bu belediyeye böyle dönmeyi hiç istemezdim. Hayatımda en büyük onurum, 20 yılda gezdiğim her sokakta beni hem onurlandırdı, gururlandırdı, onu ne kadar göklere çıkardılar.

6 yıldır sade vatandaş olarak daha çok teveccüh gördük, daha çok teşekkür aldık. Herkes bize ağabey, baba, kardeş diye sarıldı. İzninizle Sayın Başkanım, size eşimin size seslendiği gibi hitap etmek istiyorum. O şimdi burada olsaydı, 'Aydın kardeşim dünden beri yaptıklarına, Durmaz kardeşim dünden beri çabalarına ve benim sevgili Menemen ailem, personelim; sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız' derdi.

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin son yolculuğuna uğurlandı! Eşinin sözleri törene damga vurdu

"BİZ ONLARLA VARIZ DERDİ"

Bazen belediye ailesinin bizim önümüze geçtiğini söylerdim. Bırak derdi, biz onlarla varız... O yüzden burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu onurla yaşamak benim için şeref. Güçsüz müyüm? Evet bugün çok güçsüzüm. Çok acım var. İki kızıma harika bir babaydı, torunuma mükemmel bir dedeydi, bana bir koca, can yoldaşıydı. Mekanın cennet olsun canım, nurlar içinde uyu. Ben seni sonsuza kadar hep güzelliklerle anacağım. Hakkım helal olsun. Hakkınızı da helal ediyorsanız hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in duasının ardından Şahin'in naaşı, belediyeden karanfillerle uğurlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eski belediye başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tahir Şahin neden öldü, hasta mıydı? 66 yaşında hayatını kaybetti
ETİKETLER
#belediye başkanı
#vefat
#cenaze
#menemen
#Tahir Şahin
#Anma
#Tören
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.