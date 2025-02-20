Eski nişanlısını evini basıp öldürmüştü! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Nevşehir'de arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra eski nişanlısının evini basan Mustafa Baltaş, genç kadını tüfekle vurup kendi yaşamına son vermişti. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katilin olay gecesi görüştüğü 3 arkadaşı da gözaltına alındı. İşte detaylar...

Nevşehir'de meydana gelen korkunç olayda 26 yaşındaki Mustafa Baltaş arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın evine gitti. Mustafa Baltaş, yanında getirdiği tüfekle Beyza Akdoğan'ı vurduktan sonra kendi yaşamına da son verdi.

Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Katil Baltaş'ın olay gecesi görüştüğü 3 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

"SADECE EVİNİN CAMLARINA SIKACAKTI"

Gözaltına alınan arkadaşlarının ifadesine göre katilin eski nişanlısını öldürme niyetinin olmadığını, "Sadece evinin camlarına sıkacaktı" dedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin alınan ifadesinde; "Mustafa Baltaş ile birlikte olay günü alkol aldık. Daha sonra Mustafa ile birlikte giderek tüfek aldık. Mustafa sadece eski nişanlısının evinin camlarına sıkacaktı. Olay yerine de beraber gittik. Mustafa içeri girdi. Ben dışarıda bekledim. Daha sonra ambulans ve polisleri görünce korkup kaçtım" dediği öğrenildi.