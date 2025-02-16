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 | Yusuf Özgür Bülbül

Eski oy sandıkları kedilerin umudu oldu!

Bursa Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) iş birliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Gençlerle Dönüşümün En Patilisi" adlı etkinlikte, 17 Şubat Dünya Kedi Günü dolayısıyla gençler bir araya gelerek eski oy sandıklarını kedi evlerine dönüştürdü…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 19:40

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Kent Konseyi ve Her Eve Bir Pati Derneği iş birliği ile düzenlediği "Gençlerle Dönüşümün En Patilisi" etkinliğinde katılımcılar, can dostlar için buluştu. Pancar Deposu'nda gerçekleşen etkinlikte, 18-29 yaş arası yaklaşık 100 genç, can dostları için yaratıcılıklarını konuşturdu. Kullanılmayan oy sandıkları, renkli boyalarla adeta yeniden hayat bularak sıcak ve güvenli yuvalara dönüştürüldü.

“64’E ÇIKARTACAĞIZ”

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, eskiden kullanılan oy sandıklarının kedi evlerine dönüşmesi için gençlere çağrıda bulunduklarını ve yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Gençler tarafından boyanan sandıkların Nilüfer'in farklı noktalarına yerleştirileceğini belirten Zerrin Güleş, "Bugün 48 kedi evimiz var. Bu çalışmayla bu kedi evlerinin sayısını 64'e çıkaracağız. Ama mahalle sakinlerimiz daha çok kedi evi isterlerse mahalle komiteleri üzerinden bize ulaşarak, kedi evlerini alabilirler" şeklinde konuştu.

Güleş, etkinliğe katılan gençlerle HEPAD ev sahipliğinde besleme etkinliği yapacaklarını da belirtti.

"SATIN ALMAYIN, YUVA OLUN"

HEPAD kurucularından Emre Demir, can dostların birer yuvası olmasını amaçladıklarını söyledi. Sahiplenme çağrısında bulunan Demir, "Bakımevlerinde yüzlerce dostumuz insanların yollarını gözlüyor. Hepsi birer yuva bulma heyecanı içinde. Buradan çağrımız lütfen bakımevlerini, yaşam alanlarını ziyaret edin, bir dost edinmek istiyorsanız, ona şans verin. Onları satın almayın, onlara yuva olun" dedi.

“BERABER ÜRETELİM ÇAĞRISI”

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, gençlerle geri dönüşüm, gönüllülük ve hayvanseverliğin birleştiği önemli bir etkinlikte bir arada olduklarını söyledi. Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarına vatandaşları katkı koymaya da davet eden Aydın, "Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Gençlik Meclisimiz olmak üzere tüm Nilüferlileri beraber üretmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençler, keyif aldıklarını ve sürdürülebilirliğe katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

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Sıkça Sorulan Sorular

EVSİL HAYVAN SAYISI NE KADAR?
Avrupa’da evinde en az bir kedi veya bir köpek bulunan hane oranı en yüksek ülke, %48’le Romanya. Türkiye ise, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında sondan ikinci. Türkiye’deki hanelerin %14’ünde en az bir köpek veya kedi besleniyor.
ETİKETLER
#geri dönüşüm
#hayvan hakları
#Hayvanseverlik
#Kedi Evi
#Gönüllülük
#Oy Sandığı
#Nilüfer Belediyesi
#Her Eve Bir Pati Derneği
#Nilüfer Kent Konseyi
#Sahilplendirme
#Yaşam
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