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 | Bengül Arıca

Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Başlarına gelmeyen kalmadı

İstanbul Kartal'da 7 yıllık sevgilisinin kendisinden ayrıldıktan sonra başkasıyla evlendiğini öğrenen kadın çılgına döndü. Bu durumu hazmedeyen kadın korkunç bir intikam planı hazırladı. Eski sevgilisi Ozan Ç. ve eşinin 2 ay boyunca arabasını çizdi, hayvan pislikli yağlı boya döktü, tehdit notları yazıp arabaya ve ikametlerine yapıştırdı. Çift yaşadıkları sonrası eski sevgiliden şikayetçi oldu. İşte detaylar...

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Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Başlarına gelmeyen kalmadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 09:44

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kartal'da meydana geldi. 48 yaşındaki Ozan Ç, 55 yaşındaki Feriha A'nın 7 yıl süren birlikteliği 2022 yılında son buldu. Ozan Ç. 2024 yılında da 47 yaşındaki Zehra Ç. ile evlendi. Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen Feriha A. kıskançlık krizine girerek evli çifte yapmadığını bırakmadı.

Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Başlarına gelmeyen kalmadı

ARABA ÇİZDİ, HAYVAN PİSLİKLİ BOYA DÖKÜP NOT YAZDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çiftin iddiasına göre geçen yıl ağustos ayında Ozan ile Zehra Ç.'nin ikametinin önüne giden Feriha A. Zehra Ç.'nin arabasını çizdi. Bundan 3 gün sonra da eski sevgilisinin aracının üzerine siyah yağlı boya döktü. Yaklaşık bir ay sonra Feriha A.'nın aracını yeniden çizen kadın, 10 gün sonra da araca hayvan pisliği karıştırılmış beyaz yağlı boya döktü. Araca zarar vermekle de yetinmeyip hakaret içerikli not kağıdı yapıştırdı. Kağıtta, "Demirin tuncu insanın p.çi de neymiş, sen karının... kalmışsın g.vat, yazık sana : )) boynuzlu g.vat" yazıldığı belirlendi. Olayı gören komşu Feriha A.'nın yaptığını çifte bildirdi.

Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Başlarına gelmeyen kalmadı

KAMERAYA YAKALANDI

Bu olayların yaşanması üzerine çift, aracını polis karakolunun önüne koymaya başladı ancak son olaydan yaklaşık 2 hafta sonra yine bir notla sarsıldı. Bu kez de oturdukları apartmanın merdivenine hakaret içeren not bırakıldı. Notta, "Benim malımsın unutma Zehra" yazıyordu. Bu gelişme üzerine çift evlerinin sokağına bakan camının önüne arabalarını da görecek şekilde kamera yerleştirdi. 1 hafta sonra şüpheli yeniden harekete geçti. Gece 03.34'te gelen kişi Zehra Ç.'nin aracın üzerine yine not bıraktı. "Zehra denen follik elimde kalır, karının ipini kısa tut. Çek git buradan kurtar başını. Çakma kocasın" şeklinde birçok hakaret yer aldı. Çift kamera görüntülerini izlediğinde Feriha A.'nın mahalle muhtarına yakın bir noktaya aracını park ettiğini belirledi.

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ETİKETLER
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#Araba Çizme
#Eski Sevgili
#Yaşam
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