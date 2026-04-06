Eskişehir ve İç Anadolu genelinde kritik gece: 7 Nisan’dan itibaren zirai don tehlikesi başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir’in de aralarında bulunduğu iç bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirai don beklendiğini duyurdu. Salı gecesi başlayacak riskin Cumartesi sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

İl ve Orman Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan ve Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin sağladığı meteorolojik verilere göre; 7 Nisan Salı’yı 8 Nisan Çarşamba’ya bağlayan geceden itibaren Marmara’nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif; Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan geceden itibaren ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli riski bulunuyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 7-8 Nisan gecesi hafif, 8-9 Nisan gecesi ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğunu duyurdu.
Zirai don tehlikesinin Cumartesi günü saat 09.00'a kadar sürmesi bekleniyor.
Üretici ve çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşların buzlanma ve don olayından kaynaklı risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Yetkililer, 8 Nisan gece yarısı başlayacak riskli süreçte mağduriyetlerin önlenmesi için don tehlikesi ve korunma yöntemlerine hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.
"CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da paylaşılan uyarıda ise, zirai don tehlikesinin Cumartesi günü saat 09.00’a kadar süreceği belirtildi. Başta üretici ve çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların buzlanma ve don olayından kaynaklı oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, 8 Nisan gece yarısı başlayacak olan riskli süreçte oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için don tehlikesi ve korunma yöntemlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, kar ve çığ tehlikesine dikkat!
Gaziantep FK galibiyet hasretini Akdeniz'de sonlandırdı!
