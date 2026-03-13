Gaziantep FK galibiyet hasretini Akdeniz'de sonlandırdı!

Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanında net bir galibiyet aldı ve 33 puana yükseldi. Diğer taraftaysa ev sahibi, 4-1'lik mağlubiyetle birlikte 24 puanda kaldı. İlave olarak da konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 59 ile 76. dakikalarda Mohamed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ile 82. dakikada Drissa Camara atarken, Akdeniz temsilcisinin tek sayısı ise 90+3'te Ramzi Safouri ile geldi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp.

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Abdülkadir Ömür), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay (Dk. 63 Ramzi Safuri), Ballet, Soner Dikmen, Saric (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Storm (Dk. 63 Doğukan Sinik), Van de Streek.

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Kozlowski (Dk. 87 Sorescu), Ogün Özçiçek (Dk. 75 Gidado), Gassama, Lungoyi (Dk. Yusuf Kabadayı), Maxim (Dk. 80 Camara), Bayo.

Goller: Dk. 59 ve 76 Bayo, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 82 Camara (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Ramzi Safuri (Hesap.com Antalyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 6 Saric, Dk. 49 Ballet, Dk. 74 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Arda Kızıldağ, Dk. 34 Kozlowski, Dk. 45+4 Lungoyi, Dk. 46 Nazım Sangare (Gaziantep FK).