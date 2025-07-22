Eskişehir'de can veren gençler Mardin'de defnedildi

Derik ilçesine bağlı Kuruçay köyünde ikamet eden Mehmet Işık ve Mehmet Yardımcı, mevsimlik işçi olarak Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine gitti. Serinlemek için Sakarya Nehrine giren gençler, bir süre sonra gözden kayboldu. Kaybolan 2 gencin bulunması için farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıdaki ekiple yaklaşık 3 saat süren aramalarda, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan koordinesinde hummalı bir çalışma yürütüldü.

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Yapılan ve saatlerce süren çalışmalar neticesinde Mehmet Yardımcı ve Mehmet Işık'ın cansız bedenlerine dalgıçlar tarafından ulaşıldı. 2 gencin aileleri olay yerinde yaktıkları ağıtlar yürekleri dağladı. Gençlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Derik ilçesine bağlı Kuruçay köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.