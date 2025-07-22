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 | Ceyda Altun

Eskişehir'de can veren gençler Mardin'de defnedildi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden iki genç memleketleri Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.

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Eskişehir'de can veren gençler Mardin'de defnedildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 12:16

ilçesine bağlı Kuruçay köyünde eden Mehmet Işık ve Mehmet Yardımcı, mevsimlik işçi olarak Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine gitti. Serinlemek için Sakarya Nehrine giren gençler, bir süre sonra gözden kayboldu. Kaybolan 2 gencin bulunması için farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıdaki ekiple yaklaşık 3 saat süren aramalarda, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan koordinesinde hummalı bir çalışma yürütüldü.

Eskişehir'de can veren gençler Mardin'de defnedildi

MARDİN'DE İKİ AİLENİN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ


Yapılan ve saatlerce süren çalışmalar neticesinde Mehmet Yardımcı ve Mehmet Işık'ın cansız bedenlerine dalgıçlar tarafından ulaşıldı. 2 gencin aileleri olay yerinde yaktıkları ağıtlar yürekleri dağladı. Gençlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Derik ilçesine bağlı Kuruçay köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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ETİKETLER
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