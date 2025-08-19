Menü Kapat
29°
Yaşam
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Eskişehir'de feci kaza! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole uçup defalarca takla attı. Feci kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Eskişehir'de feci kaza! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 17:16

'de yakınlarında meydana gelen kazada; Bursa istikametinde seyir halinde bulunan A.Y., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.

DEFALARCA TAKLA ATTI

Şarampole yuvarlandıktan sonra defalarca takla atan aracı gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de feci kaza! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü A.Y. ile yolcular K.K.(52), H. K.(46), B. K.(12) ve Arda Miraç K.(9) 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye ağır olarak kaldırılan 9 yaşındaki Arda Miraç K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Arda Miraç K.'nin babası Kadir K.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

