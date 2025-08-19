Eskişehir'de feci kaza! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada; Bursa istikametinde seyir halinde bulunan A.Y., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.

DEFALARCA TAKLA ATTI

Şarampole yuvarlandıktan sonra defalarca takla atan aracı gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü A.Y. ile yolcular K.K.(52), H. K.(46), B. K.(12) ve Arda Miraç K.(9) 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 9 yaşındaki Arda Miraç K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Arda Miraç K.'nin babası Kadir K.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.