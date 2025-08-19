Fatih'te korku dolu anlar: Taksiden inip kafeyi kurşunladılar

İstanbul Fatih'te taksiye müşteri gibi binen 2 şüpheli şahıs, geldikleri kafeyi kurşun yağmuruna tuttu. Ardından taksi şoförünü de alıkoyarak olay yerinden kaçan saldırganlar, kısa süre sonra araçtan inerek yaya olarak izlerini kaybettirdi. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırının ardından şüpheliler, taksi şoförünü de yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak bir süre sonra oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle aracı terk eden 2 kişi, yaya olarak uzaklaştı. Olayın ardından taksi şoförü, karakola giderek ifade verdi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İşte o anlar kamerada...