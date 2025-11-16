Niğde'de asırlık dayanışma: Kadınlar "keşik" usulüyle kışlık yufkalarını hazırlıyor

Köy kadınları, kış boyunca tüketecekleri yüzlerce yufkayı birlik ve beraberlik içinde hazırlayarak hem sağlıklı hem de bereketli bir kış hazırlığı yapıyor. Köy sakinlerinden Rukiye Yavuz, kışlık ekmeklerini hazırlamak için komşularıyla bir araya geldi. Değirmenden aldığı unu önce kendi elleriyle yoğuran Yavuz, yörede "tepeleme" olarak bilinen geleneksel teknikle hamuru kıvama getirdi. Ardından açılan yufkalar, sac üzerinde tek tek pişirildi.

SAĞLIKLI VE BEREKETLİ GELENEK

Fabrikasyon ekmek yerine geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini belirten Rukiye Yavuz, yufka ekmeğinin hem sağlıklı hem de daha uzun süre dayandığını vurguladı. Yavuz, bu geleneğin sosyal önemini şu sözlerle anlattı:

"Bu ekmeği kendi emeğimizle hazırlıyoruz. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Hem doğal hem de uzun süre dayanıyor. Komşularla bir araya gelip keşik usulü çalışmak hem bizi yakınlaştırıyor hem de işimizi kolaylaştırıyor."

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu gelenek, Horoz köyünde sadece bir kış hazırlığı olmanın ötesinde, dayanışmanın ve paylaşmanın güçlü bir kültürel örneği olarak yaşatılmaya devam ediyor. Hazırlanan yufkalar, kurutularak kış boyunca tüketilmek üzere özenle saklanıyor.