Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

1200 kilo et ve buğday kullanıldı! Aydın'da 743 yıllık gelenek için uzun kuyruklar oluşturdular

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaklaşık 8 asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediyor. 36. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 743.’sü düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı’nda onlarca kazan keşkek uzaktan ve yakından gelen binlerce vatandaşa ikram edildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
17:55
|
31.08.2025
31.08.2025
18:00

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 743.’sü düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrında binlerce vatandaş bir araya geldi. Ünü sınırları aşan Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılım her geçen gün artarken, vatandaşlar lezzetin yanı sıra huzur dolu yaylalarda vakit geçirmek için kilometrelerce mesafeden geldiklerini dile getirdiler.

7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte hayır için yaklaşık 50 kazan keşkek dağıtıldı. Dualı keşkekten alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bu yıl 743.'sü gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı yine renkli görüntülere sahne oldu. Öğle saatlerine kadar keşkek alma kuyruğunun azalmadan devam ettiği etkinliğe 20 bine yakın vatandaş katıldı.

1200 kilo et ve buğday kullanıldı! Aydın'da 743 yıllık gelenek için uzun kuyruklar oluşturdular

BİN 200 KİLO BUĞDAY VE BİN 200 KİLO ET KULLANILDI

Kara fırınlarda pişirilen köy ekmeği ve buz gibi turşu ile birlikte sunulan, imece usulü pişirilen ve binlerce misafire ikram edilen damak çatlatan lezzet, coğrafi işaretli Karacasu Keşkeği 743 yıldır kazanlarda kaynamaya devam ediyor. Keşkeğin yanı sıra hayırda 10 bin adet özel buğday ekmeği, ayrıca bayanlar tarafından bir ton kilogram biberle hazırlanan özel beyaz turşu ikram edildi. Bin 200 kilogram buğday ve bin 200 kilogram et kullanılarak hazırlanan keşkeğin dağıtımı, dualar eşliğinde yapıldı. Hayırda Karacasu halkı ve çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler bir araya gelerek hem lezzetli keşkeğin tadını çıkardı hem de geleneksel bir etkinliği deneyimledi.

1200 kilo et ve buğday kullanıldı! Aydın'da 743 yıllık gelenek için uzun kuyruklar oluşturdular

DEDEBAĞ DEDEMİZİN KEŞKEK HAYRINI BU YIL DA GERÇEKLEŞTİRDİK

Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya, "743 yıldır yaptığımız geleneksel keşkek hayrını bu yıl da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Horasan Alplerinden Dedebağ Dedemizin keşkek hayrını bu yıl da gerçekleştirdik. Takribi bin 200 kilo et, bin 200 kilo buğdaydan oluşan keşkeğimiz şu anda misafirlerimize ikramda bulunuluyor. Bunun yanında 1 ton biberden yapılmış beyaz turşumuz, aynı zamanda da özel 10 bin adet özel buğday ekmeğimiz de bulunuyor. Atmosferimiz çok güzel, katılımımız çok güzel. İl içi, il dışı, hatta ve hatta yurt dışından bile katılım sağlayan vatandaşlarımız var. Yani bu seneki katılımımız daha farklı illerden ve bayağı bir yoğun. İlk defa geldiklerini söyleyenler var. Çok iyi, çok güzel olduğunu söyleyenler var. Lezzetin harika bir şey olduğunu söyleyenler var. Yani bunları duydukça biz çok memnun oluyoruz. İnşallah biz bunları gelecek nesillere de taşımayı düşünüyoruz. Herkes burada imece usulü, gönülden, canı gönülden, kardeşlik içerisinde bu keşkeğimizi yapıyoruz. Bu iş gönül işi. 743 yıl önce başlatılan Horasan Alplerinden Dedebağ Dedesi Hayrını gelecek nesillere taşıyacağız" dedi.

1200 kilo et ve buğday kullanıldı! Aydın'da 743 yıllık gelenek için uzun kuyruklar oluşturdular

"GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, 36. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 743.’sü düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı’nın ilçenin tanıtımında büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bu yıl 743 yıldır süregelen geleneğimiz Dedebağ Keşkek Hayrımızı bir kez daha Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde hayırseverlerimizin destekleri ile imece usulü gerçekleştiriyoruz. 20 binin üzerinde misafir ağırlıyoruz. Emeği geçen, destek veren ve katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuşttu.

Öte yandan vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti. Hep birlikte dua eden vatandaşlar aynı zamanda yağmur yağması için de dua etti. Semazen gösterilerinin de yapıldığı etkinliğe Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ilçe protokol üyeleri, siyasi ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

