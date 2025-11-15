17 Kasım okullar tatil mi? Okullarda tatil durumu gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ara tatil başladı. Normal süreçte ara tatil cuma günü sona ererken araya hafta sonu dahil oldu.

17 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

17 Kasım Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci ara tatilde güzel zaman geçirirken öğrenciler pazartesi günü itibarıyla okul dönemine geri dönecek.

PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Bu sene ara tatil dönemi 14 Kasım Cuma günü itibarıyla sona ererken hafta sonu olmasından dolayı okullarda eğitim pazartesi günü başlayacak.

Okullarda ikinci ara tatil mart ayında uygulanacak. Öğrenciler 13 Mart tarihinde ara tatile girerken 23 Mart'ta yeniden derselere başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda ara tatilden sonra öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.