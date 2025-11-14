Bornovalı Ayşo hayatını kaybetti: 'Düğünüm var benim' videosuyla tanındı

"Bornavalı Ayşo" adıyla sosyal medyada fenomen olan Ayşe isimli kadının bir kafede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. "Düğünüm var benim" sözleriyle sosyal medyada viral olan videosuyla bir dönem çok konuşulmuştu.

TikTok uygulaması ile fenomen haline gelen Ayşo, İzmir Bornova'da yaşıyordu. Kafede bulunduğu sırada fenalaşınca sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.