Adana'da Off-Road heyecanı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı'nın açılışı Adana Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirildi. 20 aracın katıldığı seremonide araçlar işaretle yola çıktı ve kısa bir gösteri gerçekleştirdi. Seremoni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım'da C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle 20 aracın yarışacağı etkinlikte bu sene 2 kadın yardımcı pilot da görev alacak.



Çukurova ilçesinde bulunan Örcün Kamp Alanı'nda yarın düzenlenecek Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı'nda sporcular, genel, Side-by-Side Araçlar (SSV) ve diğer sınıf klasmanlarında dereceye girmek için mücadele edecek.