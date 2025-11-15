Altın fiyatları bir anda düştü! Gram altın çakıldı: İşte 15 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Son 3 haftada düşüşlere doymayan altın fiyatları yeni haftada kendini toparlamaya başlamıştı. Ciddi yükseliş ivmesi yakalayan altın fiyatları hafta sonunun gelmesiyle aniden düşüşe geçti. Altın 15 Kasım Cumartesi gününü düşüşle açtı. Dün 5 bin 716,61 TL seviyesinden işlem gören gram altın bir anda çakıldı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Kasım Cumartesi 2025 altın fiyatları...