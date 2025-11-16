Tokyo'da Türkiye Festivali: Japonlar halay çekip kaşık çalmayı öğrendi

Tokyo Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen festivalde, Türkiye'nin farklı yörelerine ait dans ve müzik performansları sergilendi. Japon katılımcılar, kültürel etkinliklerle coştu ve Türk halk danslarını deneyimleme fırsatı buldu.

TÜRK LEZZETLERİ VE DÖNER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Festival alanına kurulan stantlarda Türk sokak lezzetlerinin tadını çıkaran Japonlar, özellikle döner başta olmak üzere Türk yemeklerine olan ilgilerini dile getirdi.

Festivale katılan Japonlardan Nori Hakata, Türk yemeklerini sevdiği için geldiğini belirterek, geçen yıl ziyaret ettiği İstanbul’un ve turistik bölgelerin harika olduğunu söyledi: “Türkiye'ye tekrar gitmek istiyorum."

Türk şarkılarını dinlediğini ve döner yediğini kaydeden Nao Tonihe ise festival sayesinde Türk kültürünü deneyimleme fırsatı bulduğunu ifade etti. Japonya’da yaşayan Türk vatandaşı Feridun Fındık da, bu tür etkinliklerin çocuklarına Türkiye hakkında bilgi vermek ve Japonların Türk kültürüne olan ilgisini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.