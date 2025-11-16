Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Tokyo'da Türkiye Festivali: Japonlar halay çekip kaşık çalmayı öğrendi

Japonya'nın başkenti Tokyo, Türk kültürünü ve lezzetlerini tanıtan renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Yoyogi Parkı'nda düzenlenen Türkiye Festivali'ne Japonlar yoğun ilgi gösterirken, katılımcıların halay çekmeyi ve kaşık çalmayı öğrendiği anlar festivalin en dikkat çekici görüntüleri oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 04:02
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 04:06

Tokyo Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen festivalde, 'nin farklı yörelerine ait ve performansları sergilendi. Japon katılımcılar, kültürel etkinliklerle coştu ve Türk halk danslarını deneyimleme fırsatı buldu.

Tokyo'da Türkiye Festivali: Japonlar halay çekip kaşık çalmayı öğrendi

TÜRK LEZZETLERİ VE DÖNER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

alanına kurulan stantlarda Türk sokak lezzetlerinin tadını çıkaran Japonlar, özellikle döner başta olmak üzere Türk yemeklerine olan ilgilerini dile getirdi.

Tokyo'da Türkiye Festivali: Japonlar halay çekip kaşık çalmayı öğrendi

Festivale katılan Japonlardan Nori Hakata, Türk yemeklerini sevdiği için geldiğini belirterek, geçen yıl ziyaret ettiği İstanbul’un ve turistik bölgelerin harika olduğunu söyledi: “Türkiye'ye tekrar gitmek istiyorum."

Tokyo'da Türkiye Festivali: Japonlar halay çekip kaşık çalmayı öğrendi

Türk şarkılarını dinlediğini ve döner yediğini kaydeden Nao Tonihe ise festival sayesinde Türk kültürünü deneyimleme fırsatı bulduğunu ifade etti. ’da yaşayan Türk vatandaşı Feridun Fındık da, bu tür etkinliklerin çocuklarına Türkiye hakkında bilgi vermek ve Japonların Türk kültürüne olan ilgisini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japonya Başbakanı Takaichi'nin uyku saatleri ülkeyi karıştırdı, eleştiriler çığ oldu
Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak? Sürpriz oyun Japonya’da geçecek
Japonya’nın en yaşlı insanı Hiroyasu Miyoko hayatını kaybetti!
İş için gittiği Japonya'da aşık oldu: Düzce'de evlendi
PlayStation 5 Japonya özel sürümü tanıtıldı! Yüzde 25 daha ucuz
Japonya Bayraktar TB2'ye talip! 670 milyon dolarlık dev bütçe ayırdılar
ETİKETLER
#Türkiye
#müzik
#japonya
#dans
#festival
#Kültür
#Türk Yemeği
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.