Dünya
Japonya Başbakanı Takaichi'inin uyku saatleri ülkeyi karıştırdı, eleştiriler çığ oldu

Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi, sadece 2 saat, en fazla ise 4 saat uyuduğunu açıkladı. Başbakan Takaichi'nin bu açıklaması ise ülkeyi karıştırdı. İnsanlar, Takaichi'yi 'aşırı çalışmaya teşvik etmek'le suçladı.

Japonya Başbakanı Takaichi'inin uyku saatleri ülkeyi karıştırdı, eleştiriler çığ oldu
Başbakanı Sanae Takaichi, aşırı çalışma konusunun ele alındığı bir yasama komitesi toplantısında yaptığı 'uyku saati' açıklamasıyla tepki çekti. Kendi günlük rutini hakkındaki soruya cevap veren Başbakan Takaichi, "Şu anda yaklaşık 2 saat uyuyorum, en fazla 4 saat. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Japonya Başbakanı Takaichi'inin uyku saatleri ülkeyi karıştırdı, eleştiriler çığ oldu

''ÇALIŞANLARIN VE İŞVERENLERİN FARKLI İHTİYAÇLARI VAR''

Takaichi, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai üst sınırını uzatma konusundaki planlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta ise çalışanların ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bu konuda yapılacak muhtemel değişikliklerin çalışanların sağlığını güvence altına alacağının altını çizen Takaichi, "Gerçekten de insanların çocuk bakımı ve diğer sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri ve çalışırken aynı zamanda boş zamanlarının tadını çıkarabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir ortam inşa edebilirsek, bu ideal olurdu" dedi.

Japonya Başbakanı Takaichi'inin uyku saatleri ülkeyi karıştırdı, eleştiriler çığ oldu

JAPONYA'DA 'KAROSHİ' KAVRAMI

Geçtiğimiz ay Japonya’nın ilk kadın başbakanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "İş-yaşam dengesi kavramını kendim için bir kenara bırakacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" diyen Takaichi’nin, geçtiğimiz hafta ise bir meclis oturumuna hazırlık için saat 03.00’da kurmayları ile toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle Takaichi’nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposu sonucu ölümü ifade eden "karoshi" diye bir kavramın olduğu Japonya’da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu.

