Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak? Sürpriz oyun Japonya’da geçecek

Forza Horizon serisinin takipçileri uzun süredir bir sonraki oyunu merakla bekliyordu.

Microsoft ve Playground Games, Tokyo Game Show 2025 organizasyonunda Forza Horizon 6’yı resmen açıkladı.

Xbox Tokyo Game Show öncesinde firmanın resmi Instagram gönderileri üzerinden tanıtılan Forza Horizon 6, festivali sonunda Japonya’ya taşıyacak.

Japonya’da geçmesi çok uzun süredir arzu edilen serinin yeni oyunu, önce Xbox konsolları ve PC için çıkacak, ardından PlayStation 5’e gelecek.

FORZA HORIZON 6 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen yarış oyunu 2026’da piyasaya sürülecek.

Game Pass kullanıcıları, oyunu lansman gününden itibaren deneyimleyebilecek.