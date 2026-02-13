Eskişehir’de feci kaza! Otomobil ATM'ye çarptı: 2 yaralı

Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ATM ve geri dönüşüm konteynerlerine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın şiddetiyle konteyner parçaları park halindeki minibüse de zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan R.T. ile Ş.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olmadığı belirlenen araç sürücüsü H.Ç'nin, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.