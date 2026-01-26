Menü Kapat
Eskişehir'de organize hırsızlık! Aynı sokaktaki 5 aracı hedef aldılar

Eskişehir'in Tepeşebaşı ilçesinde son günlerde ilginç bir hırsızlık olayıyla vatandaşların başı dertte. Şirintepe Mahallesi'nde Etik Sokak üzerinde son bir haftada toplam 5 aracın hedef alındığı iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. 5 aracın camı kırılarak gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması için polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Eskişehir'de organize hırsızlık! Aynı sokaktaki 5 aracı hedef aldılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 14:51

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi son günlerde ilginç bir hırsızlık olayıyla anılıyor. İlçedeki Şirintepe Mahallesi'nde Etik Sokak üzerinde son bir hafta içinde meydana gelen hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi.

Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde park halinde bulunan üç aracın camı kırılarak maddi hasar meydana geldi. Araç sahiplerinin yaptığı incelemelerde bazı eşyalarının ve bir miktar paranın çalındığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de organize hırsızlık! Aynı sokaktaki 5 aracı hedef aldılar

BU HIRSIZLIK İLK DEĞİL

Öte yandan yaklaşık bir hafta önce aynı sokak üzerinde iki aracın daha camın kırıldığı öğrenildi. Sokakta güvenlik kamerasının olmaması ise dikkat çekti.

Eskişehir'de organize hırsızlık! Aynı sokaktaki 5 aracı hedef aldılar

MAĞDURLAR YARDIM İSTİYOR

Aracının camı kırılan ve değerli eşyaları çalınan mağdur Aşkın Köçekci, "Sabah kalktık, bir komşumuz aradı 'Arabaların camları patlamış' diye. Bir baktık hırsızlık olayına girmişler. İçerisinden bir şeyler almışlar; paramız vardı, malzemelerimiz vardı, bunları almışlar. Vallahi şu anda araştırıyorlar. 2-3 aracın camının kırık olduğunu gördük biz bugün" dedi.

Bölgede son 10 gündür benzer asayiş olaylarının arttığına dikkat çeken mahalle sakini, "Hatta bir hafta 10 gündür bazı araçların lastiklerinin patlatılması, bazılarının camlarının kırılması olaylarını duyuyorduk. Evet, buralarda bunu yaşıyoruz. Bu sokakta kamera yok, hiçbir yerde kamera yok. Olayın kamera olmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Hırsızlar çok düşünmüyorlar; 'Ne kadar bir şey alabiliriz, devamı gelir mi, bulabilirler mi?' diye. İnsanlar da artık adliye ve karakol süreçleriyle yorulmak istemiyor. İnşallah bunu yapanları bulurlar" şeklinde konuştu.

