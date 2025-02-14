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 | Özge Sönmez

Esnaftan ilginç Sevgililer Günü'nü hediye önerisi! "Yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin"

Kırıkkale'de bir esnaf 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç bir kampanya başlattı. İş yerinin vitrinine astığı "Sevgilinize 14 Şubat hediyesi olarak seccade alın. Yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin" yazısıyla hem tebessüm ettirdi hem de farklı bir hediye önerisi sundu.

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Esnaftan ilginç Sevgililer Günü'nü hediye önerisi! "Yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin"
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:03

Kırıkkale'de bir iş merkezinde 20 yıldır hac ve umre malzemeleri satan Haydar Öztürk, Sevgililer Günü'ne özel dikkat çeken bir kampanya başlattı. Öztürk, müşterilerine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alışılmışın dışında bir hediye önerisi sundu. İş yerinin vitrinine astığı "Sevgilinize 14 Şubat hediyesi olarak seccade alın. Yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin" pankartıyla hem tebessüm ettirdi hem de anlamlı bir mesaj verdi.

"NAMAZI BIRAKMAYAN İNSAN SEVDİĞİNİ DE BIRAKMAZ"


Öztürk, insanların namaza başlamasına vesile olmak istediğini söyledi. "Sevgililer Günü dolayısıyla böyle bir şey düşündük. İnsan namaza başladığında namazı bırakmaz, namazı bırakmayan kişi de sevdiğini bırakmaz sloganıyla yola çıktık" diyen Öztürk, "İnşallah kişi, sevdiğine veya eşine seccade alarak namaza başlamasına vesile olur. Namaza başlayan kişi de sevdiğini bırakmaz. Cenâb-ı Hak onun kalbine o sevgiyi verir düşüncesiyle böyle bir şey düşündük. Güzel de oldu, ilgi de çekti. İnşallah insanların namaza başlamasına da vesile oluruz" ifadelerini kullandı.

"BU DEĞERİ TÜM ÖMRÜNÜZE SIĞDIRIN"

Öztürk, kampanya fikrinin sosyal medyada gördüğü bir paylaşım üzerine ortaya çıktığını belirterek, müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Öztürk, "Biz de sosyal medyada gördük bunu. Bu fikri veren arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekenler, 'İnternete koyabilir miyiz?' diye soruyorlar. Biz de beğendik, müşterilerimiz de beğendi. Her şeyin önünde sevgi vardır. İnsan sevmeden duramaz. Sadece birbirinizi sevin diyoruz, birbirinize değer verin. Ama bu değeri sadece bir güne sığdırmayın, tüm ömrünüze sığdırın" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sevgililer Günü nereden çıktı?
Her sene 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, birçok ülkede kutlanıyor. Kökeni Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanıyor. Valentine adında bir din adamının ilan etmesiyle kutlanan bir gün olarak ortaya çıkmış. Bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak kutlanırken ülkemizde normal bir gün gibi hediyeleşmelerle kutlanıyor. Valentine kelimesinin anlamı Batı medeniyetlerde sevgili anlamına geliyor.
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