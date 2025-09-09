Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Evde korkunç olay! Anne ile 5 yaşındaki kızının cansız bedenleri bulundu

Kocaeli'de bir apartman dairesinden yayılan kötü koku üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, 50 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki kızını ölü olarak buldu. Üzerinde bıçak yaralarının olduğu öne sürülen anne ile kızının 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde korkunç olay! Anne ile 5 yaşındaki kızının cansız bedenleri bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
23:02
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
23:02

'nin Beylikbağı Mahallesi'nde 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında bulunan daireden gelen ağır koku komşuları harekete geçirdi.

Evde korkunç olay! Anne ile 5 yaşındaki kızının cansız bedenleri bulundu

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Durumun polise haber verilmesi üzerine adrese , ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde korkunç olay! Anne ile 5 yaşındaki kızının cansız bedenleri bulundu

10 GÜNDÜR GÖRÜLMEDİ

Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu ifade edilirken, yaklaşık 10 gündür görülmediği ileri sürüldü.

Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

