Sokak ortasında vahşet! Çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak katledildi

İstanbul
Kadın cinayetleri son bulmuyor... Kahreden haber Ankara'dan geldi. Yenimahalle ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; gelininin, oğlunu aldattığı düşüncesiyle konuşmaya giden kayınpeder K.A. gelini B.G.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. tarafından çocuğunun yanında bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.