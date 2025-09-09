Çöpünü balkondan attı, kendisini uyaran temizlik görevlisini dövdü! O anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba Y.Ö., apartmandan aşağıya çöp attı. Durumu gören temizlik işçisi U.A., "Neden apartmandan atıyorsun. İnip çöpe atar mısın" şeklinde uyardı. Uyarının arından baba Y.Ö. ve oğlu S.Ö. apartmandan aşağı inip U.A.'ya saldırdı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan temizlik görevi tedavisinin ardından taburcu edildi. Yakalanan baba ve oğlu ise gözaltına alındı. Darbedilen U.A. yere yığılırken şüpheliler kaçtı. O anların ise çöp aracının kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.