Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Genç kadın kanlar içinde bulundu

Tekirdağ Çorlu'da genç bir kadın, uzman çavuş arkadaşının evinde kanlar içinde ölü bulundu. Çevreden duyulan silah sesleri üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. 29 yaşındaki kadın, uzman çavuş arkadaşının kaldığı evde, yatak odasında tabancayla başından vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Genç kadının cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna nakledildi. Gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.