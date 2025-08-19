Menü Kapat
29°
 Banu İriç

Evde yaşayanlar deprem oldu sandı! Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşattı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki kaza ev sahiplerinin yüreğini ağzına getirdi. Ehliyetsiz sürücü bir anda evin bahçesine uçtu. Ev sahipleri yaşadıklarını depreme benzetti.

Evde yaşayanlar deprem oldu sandı! Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşattı
İhlas Haber Ajansı
19.08.2025
01:03
19.08.2025
01:03

’nin ilçesinde içerisinde 3 kişinin olduğu araç bir evin bahçesine düştü. Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Evde yaşayanlar deprem oldu sandı! Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşattı

OTOMOBİL VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILABİLDİ

Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.B. idaresindekİ otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce yol kenarındaki duvara vurduktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Kazada şoför ve 2 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan C.B.’yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı 2 yolcuyu ambulansla hastaneye sevk etti.

"DEPREM GİBİ BİR ŞEYDİ"

Öte yandan sürücü C.B.’nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil bulunduğu yerden yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürülürken, olaya şahit olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi ise, ‘deprem gibi bir şeydi’ dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

