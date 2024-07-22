Evde yılan paniği! Aşırı sıcaktan içeri girdi, cep telefonu kamerasına yansıdı

22 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:47

İlk kez böyle bir yılan görüntülendi: İlginç başlı, kulakları dışarda

İlk kez böyle bir yılan görüntülendi: İlginç başlı, kulakları dışarda

İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı

İnanılmaz ama gerçek! Pantolonundan 100 tane canlı yılan çıktı

Yaz aylarında artan aşırı sıcaklar sonrası Hatay’da yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Serinleyecek ortam arayan bazı yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine giriyor.

PANİĞE YOL AÇTI

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi. Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.