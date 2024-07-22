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Evde yılan paniği! Aşırı sıcaktan içeri girdi, cep telefonu kamerasına yansıdı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:47
Evde yılan paniği! Aşırı sıcaktan içeri girdi, cep telefonu kamerasına yansıdı

Hatay'da sıcaklıkların 45 dereceyi bulması sonrası bazı evlerde yılan paniği yaşanıyor. Eve giren bir yılan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılan bir süre sonra yakalandıktan sonra uzak alana bırakıldı.

Yaz aylarında artan aşırı sıcaklar sonrası Hatay’da yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Serinleyecek ortam arayan bazı yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine giriyor.

PANİĞE YOL AÇTI

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi. Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evde yılan paniği! Aşırı sıcaktan içeri girdi, cep telefonu kamerasına yansıdı - 1. Resim

Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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