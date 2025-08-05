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 | Ceyda Altun

Samsun'da korkunç cinayet! Evine gelen 2 arkadaşını katletti

Samsun'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Erol Ay (41), kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar'ı (34) tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, 2 saat sonra polise teslim oldu. İşte korkunç cinayetin detayları...

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Samsun'da korkunç cinayet! Evine gelen 2 arkadaşını katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:30

'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Konakören Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında dehşete düşüren bir olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erol Ay (41) kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile oturup sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle ateş ederek sırt ve karın bölgelerinden vuran Erol Ay olay yerinden kaçtı.

Samsun'da korkunç cinayet! Evine gelen 2 arkadaşını katletti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ağır yaralanan Taner Deniz ve Tarık Acar'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Deniz ve Acar'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Samsun'da korkunç cinayet! Evine gelen 2 arkadaşını katletti

POLİSE TESLİM OLDU


Erol Ay ise olaydan 2 saat sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Erol Ay sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Çarşamba ilçesindeki adliyeye sevk edildi.

Samsun'da korkunç cinayet! Evine gelen 2 arkadaşını katletti
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#samsun
#cinayet
#suç
#Salıpazarı
#Erol Ay
#Taner Deniz
#Tarık Acar
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