 | Selahattin Demirel

Evinde öldürülen çocuğun katili en yakını çıktı! Her şeyi itiraf etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda çocuğun katili akrabası çıktı. Katil zanlısı ifadesinde her şeyi itiraf etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 19:19

ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak’ta bulunan bir evde dün saat 18.00 sıralarında işten eve dönen baba Selçuk Fırtına, evin içinde 16 yaşındaki kızı Hatice Fırtına’yı yerde hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına’nın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evinde öldürülen çocuğun katili en yakını çıktı! Her şeyi itiraf etti

36 YAŞINDAKİ AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi.

Evinde öldürülen çocuğun katili en yakını çıktı! Her şeyi itiraf etti

İTİRAF ETTİ

Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına’yı aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Evinde öldürülen çocuğun katili en yakını çıktı! Her şeyi itiraf etti

Fatih Fırtına’nın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelinin ilk ifadesinde, eve yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.

