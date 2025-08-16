Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

AK Partili isim yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi

İş ziyareti için Denizli'ye giden AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AK Partili isim yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
18:12
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
18:12

ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkiinde yaşanan olayda ’ye iş ziyaretine gelmek için yola çıkan Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinin Bangraz mevkiisinde durdu.

KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Araçtan inen Ak, yolun karşısına geçmek istediği sırada, henüz plakası bilinmeyen bir otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AK Partili isim yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Abdurrahman Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazesi otopsinin ardından Antalya’ya sevk edileceği öğrenildi.

AK Partili isim yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi

"İNSANLIĞIYLA HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIMIZ ABİMİZİN KAYBI BÜYÜK ACI"

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdurrahman Ak için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Söker, "İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak'ın elim bir sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız Abdurrahman abimizin kaybı bizler için büyük bir acı. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

