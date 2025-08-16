İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan Marmara Bölgesi için peş peşe fırtına uyarıları geldi. Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bulunan birçok ilde şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da saatlerdir süren fırtına hayatı felç etti.

AĞAÇ PARÇALARI ÜZERLERİNE DÜŞTÜ



Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi. Şişli Fulya Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

GÜLHANE PARKI KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı’nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

SEFER İPTALLERİ GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 7 seferi iptal edildi.

BUDO internet sitesindeki duyuruya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile saat 16.00, 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Aynı nedenden dolayı saat 17.45, 19.00 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.