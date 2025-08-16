Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak

AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da şiddetli fırtına etkisini arttırdı. Dünden bu yana şiddetlenerek devam eden fırtına hayatı felç etti. Megakette birçok ilçede ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı. AKOM'dan 'dışarı çıkmayın' uyarısı geldi İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 16:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan Bölgesi için peş peşe uyarıları geldi. Günlerdir yapılan uyarıların ardından başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bulunan birçok ilde şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da saatlerdir süren fırtına hayatı felç etti.

İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak

AĞAÇ PARÇALARI ÜZERLERİNE DÜŞTÜ


Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak

OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda meydana geldi. Şişli Fulya Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak

GÜLHANE PARKI KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı’nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak

SEFER İPTALLERİ GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 7 seferi iptal edildi.

BUDO internet sitesindeki duyuruya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile saat 16.00, 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Aynı nedenden dolayı saat 17.45, 19.00 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Fırtına seferleri iptal ettirdi: Tatilciler Balıkesir adalarında uzun kuyruklar oluşturdu!
ETİKETLER
#hasar
#rüzgar
#marmara
#fırtına
#İstanbul
#Ağacın Devrilmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.