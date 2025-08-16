13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Marmara ve Ege'de etkili olan fırtına ve rüzgar hafta sonundan itibaren etkisini yitirecek.
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Trabzon ve Rize) iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı iller İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova olarak açıklandı.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.