Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, Marmara ve Ege'nin kuzeyi için sarı kodlu uyarı yapıldı. 13 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul'da rüzgar yarından itibaren etkisini yitirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ağustos 2025 tarihli raporunu paylaştı. ve 'de etkili olan ve hafta sonundan itibaren etkisini yitirecek.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Trabzon ve Rize) iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

SICAKLIK BUNALTACAK

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

13 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı iller İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova olarak açıklandı.

13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (16 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • BALIKESİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • ÇANAKKALE °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık
13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 30°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • YOZGAT °C, 27°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • RİZE °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu ve açık
  • KARS °C, 26°C Az bulutlu ve açık
  • MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık
13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul dahil uyarılar sürüyor! Meteoroloji 10 il için sarı kod verdi
ETİKETLER
#türkiye
#rüzgar
#sıcaklık
#marmara
#fırtına
#ege
#Hava Durumu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.