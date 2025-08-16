13 ilde fırtına tehlikesi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Marmara ve Ege'de etkili olan fırtına ve rüzgar hafta sonundan itibaren etkisini yitirecek.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Trabzon ve Rize) iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BUNALTACAK

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

13 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı iller İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova olarak açıklandı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (16 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.