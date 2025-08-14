İstanbul dahil uyarılar sürüyor! Meteoroloji 10 il için sarı kod verdi

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin şehirleri çarşamba gününden itibaren kuvvetli fırtına ve rüzgarın etkisine girdi. Hava tahmin raporlana göre perşembe günü için uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı haritasına göre 14 Ağustos Perşembe günü için 10 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa ve İzmir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Türkiye genelinde yağış beklenmezken ülkenin kuzey ve doğu kesimleri bulutlu bir gün geçirecek. Kuzey Ege ve Marmara'da 40-70 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar fırtına etkisi yapacak.
SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Yurdun iç kesimleri ve güneyinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Denizli'de 40 dereceye varan sıcaklıklar beklenebilir. Muğla ve Antalya'da 38-39 derece hissedilecek.
Fırtınaya karşı uyarı yayınlayan İçişleri Bakanlığı şunları belirtti: "Devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
MARMARA
Parçalı bulutlu ve kısa süre fırtına etkili gün yaşanabilir.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtınaların etkili olmasıyla rüzgarın 40-70 km hıza varması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu,
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık