Gündem
Editor
Editor
 Banu İriç

İstanbul dahil uyarılar sürüyor! Meteoroloji 10 il için sarı kod verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı raporlara göre 14 Ağustos Perşembe günü 10 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul dahil çok sayıda il geceyi yoğun rüzgarlar altında geçirirken yeni gün içerisinde de bu etkinin sürmesi bekleniyor. Fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...


Banu Iriç
|

14.08.2025
06:32
|

14.08.2025
06:35

başta olmak üzere Bölgesi ve Kuzey 'nin şehirleri çarşamba gününden itibaren kuvvetli ve rüzgarın etkisine girdi. Hava tahmin raporlana göre perşembe günü için yapıldı.

İstanbul dahil uyarılar sürüyor! Meteoroloji 10 il için sarı kod verdi

10 İLE SARI KODLU UYARI

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı haritasına göre 14 Ağustos Perşembe günü için 10 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa ve İzmir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul dahil uyarılar sürüyor! Meteoroloji 10 il için sarı kod verdi



YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Türkiye genelinde yağış beklenmezken ülkenin kuzey ve doğu kesimleri bulutlu bir gün geçirecek. Kuzey Ege ve Marmara'da 40-70 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar fırtına etkisi yapacak.

İstanbul dahil uyarılar sürüyor! Meteoroloji 10 il için sarı kod verdi



SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Yurdun iç kesimleri ve güneyinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Denizli'de 40 dereceye varan sıcaklıklar beklenebilir. Muğla ve Antalya'da 38-39 derece hissedilecek.

BAKANLIK UYARI YAYINLADI

Fırtınaya karşı uyarı yayınlayan İçişleri Bakanlığı şunları belirtti: "Devam etmekte olan kuvvetli ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

İstanbul dahil uyarılar sürüyor! Meteoroloji 10 il için sarı kod verdi

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu ve kısa süre fırtına etkili gün yaşanabilir.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE


Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtınaların etkili olmasıyla rüzgarın 40-70 km hıza varması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu,

TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#rüzgar
#marmara
#fırtına
#ege
#İstanbul
#Uyarı
#Meteoroloji
#Gündem
