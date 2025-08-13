Menü Kapat
29°
Gündem
 Merve Yaz

İzmir'de çöp krizi büyüyor! Halk isyanda: Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden İzmir, uzun süredir su kesintileri ve toplanmayan çöplerle boğuşuyor. Kentin birçok ilçesinde biriken çöp yığınları ve bunların sıcak havayla kötü kokuya neden oluyor. Buca'da yaşayan esnaf Yunus Durmaz da tepkisini "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük ili, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi var. Kimse el atmıyor mu çöp sorununa?" diyerek duruma isyan etti.

İzmir'de çöp krizi büyüyor! Halk isyanda: Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor
AA
13.08.2025
13.08.2025
'deki birçok ilçede toplanmayan atıklar, konteynerler çevresinde çöp yığınları oluşturdu. Biriken çöpler, bazı noktalarda yaya ve araç yollarına taştı. Çöpler, sıcak havanın etkisiyle etrafa koku da yaydı. Buca ilçesinde yaşayan esnaf Yunus Durmaz, çöp yığınlarının uzun süredir sokaklarda kaldığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 aydır çöp yığınları gördüklerini ifade eden Durmaz, "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Akşamları fareler çıkıyor. Dükkanımın önünde barikat kuruyorum, üç kedi besliyorum ki fare gelmesin. Gıda işiyle uğraşıyorum, bu görüntü açısından tehlikeli. Bir dönem grev vardı, tamam olabilir ama grev bitti. Hep mi grev var? Ben anlamadım. Türkiye'nin üçüncü büyük ili, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi var. Kimse el atmıyor mu çöp sorununa?" diye konuştu.

İzmir'de çöp krizi büyüyor! Halk isyanda: Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor

'NEFES ALAMIYORUZ'

'ta yaşayan Veysel Kızılay da "İzmir'in bu şekilde olması içler acısı. Sinekler ve böcekler çoğaldı. Koku dayanılmaz hale geldi, nefes alamıyoruz. Yakında hasta olacağız. Bu soruna bir çözüm üretsinler" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe belediye yetkilileri, ilçesindeki Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak buraların uzak olması nedeniyle çöp taşıyan tırlarının geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Çiğli'deki tesisin kapatılmasının ardından ilk günlerde yaşanan araç gecikmelerinin kapasite artırımıyla 1-2 saate düşürüldüğünü, sorunun Büyükşehir Belediyesinden kaynaklanmadığını bildirdi.

ETİKETLER
#konak
#çevre kirliliği
#atık
#çiğli
#Sağlık
#İzmir
#Çöp Krizi
#Gündem
