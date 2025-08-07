Ankara su kesintisi ASKİ 7 Ağustos: Polatlı, Keçiören, Pursaklar’da su arızası

Bugün erken saatlerde Ankara'nın çeşitli ilçelerinde meydana gelen su kesintisi hakkında çalışmalar devam ediyor. Ankara su kesintisi ne zaman bitecek netleşirken saatler duyuruldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ ASKİ 7 AĞUSTOS

7 Ağustos Perşembe günü Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Etimesgut Yapracık Köy içi bölgesinde dün 20.30'da başlayan su kesintisi bugün 23.55'e kadar sürecek. Etimesgut arızası için "Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık köy içinin su deposundaki motor odasında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Tanker ile su deposuna su sevkiyatı yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklaması yapıldı.

ANKARA POLATLI, KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Bugün Polatlı Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mah, Kurtuluş Mah. bölgelerindeki su arızası 10.00 ile 15.00 aralığında yaşanırken Yenimahalle SUSUZ MAHALLESİ bölgesinde arıza 17.00'de sona erecek. Polatlı Şehitlik Mah. bölgesinde kesinti 20.00'de bitecek.

Pursaklar Merkez Mahallesi bir kısmı Fatih Mahallesi bir kısmında yaşanan su kesintisi 18.00'de sona ererken açıklama şöyle oldu: "Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gülyaz caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)"

Keçiren AYVALI MAH. ÜST KISIMLARI SÜLEYMANİYE CD ,SEVAL CD, 142 CD. bölgesinde ise sular 16.00'da gelecek. Yenimahalle MELİH GÖKÇEK BULV. VE CİVARI arızası 17.00'ye kadar devam edecek.

Etimesgut Göksu Mahallesi bir kısmındaki su kesintisi 17.00'de sona erecek. Çubuk'ta FATİH MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİNE BAĞLI sokaklarda arıza 16.00'da biterken Çankaya YAKUP ABTAL MAHALLESİ MEZARLIK ALT KOTLAR kısmında 15.00'te sular gelecek. Yenimahalle ERGENEKON MAH, ESENTEPE MAH. bölgesinde ise çalışma 17.00'de bitecek.