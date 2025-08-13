Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Aşırı sıcaklar agresif yapıyor ve bunalıma sokuyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarılar

Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, aşırı sıcakların ruh halini olumsuz yönde etkileyerek agresifliğe yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bunun için dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı.

Murat Makas
13.08.2025
13.08.2025
Aşırı sıcak havalar yalnızca terletmekle kalmıyor, aynı zamanda ruh halini de olumsuz yönde etkileyerek , ve agresyon gibi psikolojik sorunları tetikleyebiliyor. Bu konuda Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

Son günlerde etkisini artıran ile ilgili konuşan Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, sıcak havanın, özellikle yüksek nemle birleştiğinde vücudun stres seviyesini artırabildiğini, depresyon ve bunalma hissi oluşturup agresif yaptığını ifade etti.

SICAK HAVA UYKU KALİTESİNİ DE ETKİLİYOR

Özel Medline Adana Hastanesi'nde görevli Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, son bir haftadır şehirde sıcaklığın 45 derece, nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın ise 58 derece olmasının psikolojiye etkileri hakkında açıklama yaptı. Sıcak havanın uyku kalitesini de bozabildiğini belirten Karaçiçek, şu sözleri sarf etti:

"Depresyon ve bunalma hissi oluşturabilir. Motivasyon kaybına neden olabilmektedir. Hastalık anksiyetesi olanları ve anksiyete bozukluğu olanları çok fazla etkileyebilir. Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra ruhsal bozukluklar da eşlik edebilir. Ve aynı zamanda mevsimsel duygu durumu bozukluklarını da tetikleyebilmektedir."

"EKRAN SÜRESİNİ VE BİLGİ AKIŞINI AZALTIN"

Aşırı sıcak nedeniyle insanların agresif olabileceğini ve trafikte kavga çıkabileceğine değinerek uyarıda bulunan Karaçiçek, "Bunun için mümkünse günün en sıcak saatlerinde ekran stresini azaltalım ve bilgi akışını daha fazla azaltmaya dikkat edelim. Bol su içmek, serin yerlerde durmak, geniş kıyafetler giymek sadece bedeni değil, zihni de rahatlatır. Duygularını bastırmak yerine kabul edip 'şu an sinirliyim çünkü hava bunaltıcı' gibi iç konuşmalar yaparak kontrolü elimizde tutabiliriz. Doğayla temas edelim, eğer şehirdeysek bile birkaç saksı bitkiyle ilgilenmek de işe yarayabilir" ifadelerini kullandı.

