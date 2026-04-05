Evlat acısı yıktı: Oğlunun vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti

İzmir’in Gaziemir ilçesinden 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlu Sedat Yılmaz’ı uyandırmak için odasına gittiğinde yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi neticesinde hayatını kaybettiği tespit etti.
Oğlunun vefatının ardından üzüntü ve stres yaşayan anne, olaydan 2 saat sonra evinde fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.