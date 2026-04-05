Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Evlat acısı yıktı: Oğlunun vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti

İzmir’de oğlu kalp krizi nedeniyle vefat eden bir anne, olaydan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 14:58
İzmir’in ilçesinden 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlu Sedat Yılmaz’ı uyandırmak için odasına gittiğinde yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sedat Yılmaz'ın geçirmesi neticesinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Evlat acısı yıktı: Oğlunun vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir anne, oğlunun ölümünden iki saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlu Sedat Yılmaz'ı odasında hareketsiz bulunca hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Sağlık ekipleri, Sedat Yılmaz'ın kalp krizi sonucu öldüğünü tespit etti.
Oğlunun vefatından iki saat sonra fenalaşan Behice Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.
Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ANNE 2 SAAT SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun vefatının ardından üzüntü ve stres yaşayan , olaydan 2 saat sonra evinde fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

