İzmir’in Gaziemir ilçesinden 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlu Sedat Yılmaz’ı uyandırmak için odasına gittiğinde yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi neticesinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Evlat acısı yıktı: Oğlunun vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir anne, oğlunun ölümünden iki saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlu Sedat Yılmaz'ı odasında hareketsiz bulunca hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sağlık ekipleri, Sedat Yılmaz'ın kalp krizi sonucu öldüğünü tespit etti. Oğlunun vefatından iki saat sonra fenalaşan Behice Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ANNE 2 SAAT SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun vefatının ardından üzüntü ve stres yaşayan anne, olaydan 2 saat sonra evinde fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.