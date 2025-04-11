Evlat vahşeti! Annesini boğarak öldürdü! İfadesi şoke etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 yaşındaki genç 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı vahşice katletti. Annesini boğarak öldüren cani evlat ifadesiyle herkesi şoke etti. Katil Hobraş annesini içindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söyledi. İşte kan donduran olayın detayları...

Kan donduran olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Habraş isimli genç, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı boğarak öldürdü. Kadın cenaze işlemlerinin ardından defnedilirken, 20 yaşındaki cinayet zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini içerisindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ve ağabeyini arayıp "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Öte yandan mahallede yaşayan komşuları, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.