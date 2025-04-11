İstanbul'da dehşete düşüren olay! Güvercin besliyordu! 15 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de akılalmaz bir olay yaşandı. 15 yaşındaki İ.Y isimli çocuk, güvercin beslediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Seyir halindeki araçtan ateş edilmesi sonucu çocuk yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. Saat 17.00 sıralarınd arkadaşıyla yol kenarındaki yeşillikte güvercin besleyen 15 yaşındaki İ.Y. isimli çocuğa, seyir halindeki araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından ateş edildi. Olay sonrası şahıslar kaçarken 15 yaşındaki çocuk ise yaralandı ve caddenin yanındaki sokağa girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Konu ile ilgili konuşan çocuğun kız kardeşi Gamze Y, "Öğrendiğim kadarıyla kardeşim arkadaşı ile beraber güvercin bakarken seyir halinde geçen bir araçtan ateş edilmeye başlıyor. Yaralanan kardeşim şu an hastanede" dedi.