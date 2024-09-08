Evlenmek için ilan verdi, olay oldu: Ciddi kadınlar arasın, ortaokul mezunu da olabilir

08 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:07

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı duraklarındaki ilginç ilan görenleri şaşırttı. Bir vatandaşın evlenmek için astığı ilandaki ifadeler tepki çekti. Evlilik ilanında "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen ciddi bayanların aramasını önemle arz ederim" ifadeleri yer aldı.

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Adana'da bir kişi, otobüs durağına astığı ilginç evlilik ilanıyla herkesi şaşırttı. İlanı asılı gören vatandaşlar tek tek yorum yaptı.

Otobüs durağına asılan ilanda "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen ciddi bayanların aramasını önemle arz ederim" ifadeleri yer aldı.

TELEFON NUMARASINI BIRAKTI

Vatandaşlar ''Evlenmiş ayrılmış çocuksuz da olabilir" ifadelerini kullanarak, evlenmek istediğini belirtti. Afişte ayrıca evlenmek isteyenlerin belirtilen telefon numarasıyla iletişime geçebileceği bilgisi de yer aldı.

İlanı görüp okuyan Vedat Köse, asılan afişe tepki göstererek, "İlanı gördüm şaşırdım. Böyle bir şey yok yani, aklı başında bir adam bunu yazıp asar mı? Türkiye'de kadın mı kalmadı? Böyle bir şey yapılmış. Ben 67 yaşındayım istesem şimdi evlenirim, yeter ki paran olsun bu zamanda evlenecek kadın çok" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşın astığı ilanın saçma olduğunu ifade eden Emine Kul ise, "Böyle bir teklifi çok saçma buluyorum. Bu teklifle gençliğimizin bittiğini anladım. Böyle bir kadın arama şekli olamaz. Bence çok saçma" diye konuştu.

Öte yandan, birinin bunu eğlence amacıyla yaptığını ve gerçek olmadığını düşünen Özlem Yarbay ise, "Bence eğlenmek için yapıyorlar hiç inandırıcı gelmedi bu ilan. Buraya gelip ilan asacak kadar düşmüş olamazlar diye düşünüyorum. Bence böyle bir ilanın asılması saçma, irtibat için alta da iki tane telefon numarası bırakmışlar" dedi.