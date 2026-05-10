Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde gerçekleşen geleneksel köy hayrına bu yıl da köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu. Hayır yemeğinde genç kızlar ve erkekler de köy içinde yer alan 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda yürüyerek kısmetlerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Evlenmek isteyenlerin gittiği adres: Genç kızlar ve erkekler kısmetini Aşıklar Sokağı’nda buluyor Bayramiç'in Muratlar köyünde gerçekleşen geleneksel köy hayrında, 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda genç kızlar ve erkekler kısmetlerini aradı. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu. Aşıklar Sokağı'nda tanışıp evlenen çiftler de hatıralarını tazelemek için sokağa geldi. 80 yıllık gelenek olan Aşıklar Sokağı'nda tanışıp evlenen çiftler mevcut. Özgür Güngör ve Esma Çetinkaya bu sokakta tanışarak evlenme kararı aldıklarını belirtti.

BURADA TANIŞIP EVLENENLER DE GELDİ

Aşıklar Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.

80 YILLIK GELENEK

Esma Çetinkaya ile Aşıklar Sokağı'nda tanışan 22 yaşındaki Özgür Güngör, "Kız arkadaşımla birlikte ikimiz de ilk defa bu köy bu sokakta buluştuk. Bu 80 yıllık bir gelenek burada tanışıp evlenen çok çift var" dedi.

Etkinliğe Bayramiç'ten katılan19 yaşındaki Esma Çetinkaya ise "Burası Özgür'le tanışmamıza vesile oldu, uzun süren bir ilişkimiz var. Herkesi bekleriz köyümüze ilk defa bu sokakta tanıştık. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu.