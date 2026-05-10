Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Evlenmek isteyenlerin gittiği adres: Genç kızlar ve erkekler kısmetini Aşıklar Sokağı’nda buluyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü yaklaşık 80 yıldır eskimeyen bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Evlenme çağına gelen genç kız ve erkekler, Aşıklar Sokağı’nda düzenlenen köy hayrında bir araya gelerek kısmetlerini arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 15:36

ilçesine bağlı Muratlar köyünde gerçekleşen geleneksel köy hayrına bu yıl da köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu. Hayır yemeğinde genç kızlar ve erkekler de köy içinde yer alan 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda yürüyerek kısmetlerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.

HABERİN ÖZETİ

Evlenmek isteyenlerin gittiği adres: Genç kızlar ve erkekler kısmetini Aşıklar Sokağı’nda buluyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bayramiç'in Muratlar köyünde gerçekleşen geleneksel köy hayrında, 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda genç kızlar ve erkekler kısmetlerini aradı.
Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu.
Aşıklar Sokağı'nda tanışıp evlenen çiftler de hatıralarını tazelemek için sokağa geldi.
80 yıllık gelenek olan Aşıklar Sokağı'nda tanışıp evlenen çiftler mevcut.
Özgür Güngör ve Esma Çetinkaya bu sokakta tanışarak evlenme kararı aldıklarını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Evlenmek isteyenlerin gittiği adres: Genç kızlar ve erkekler kısmetini Aşıklar Sokağı’nda buluyor

BURADA TANIŞIP EVLENENLER DE GELDİ

Aşıklar Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.

Evlenmek isteyenlerin gittiği adres: Genç kızlar ve erkekler kısmetini Aşıklar Sokağı’nda buluyor

80 YILLIK GELENEK

Esma Çetinkaya ile Aşıklar Sokağı'nda tanışan 22 yaşındaki Özgür Güngör, "Kız arkadaşımla birlikte ikimiz de ilk defa bu köy bu sokakta buluştuk. Bu 80 yıllık bir gelenek burada tanışıp evlenen çok çift var" dedi.

Etkinliğe Bayramiç'ten katılan19 yaşındaki Esma Çetinkaya ise "Burası Özgür'le tanışmamıza vesile oldu, uzun süren bir ilişkimiz var. Herkesi bekleriz köyümüze ilk defa bu sokakta tanıştık. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyleyip video paylaştı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlenmekten vazgeçti, otogar savaş alanına döndü: Kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi!
ETİKETLER
#bayramiç
#Muratlar Köy Hayrı
#Aşıklar Sokağı
#Köy Gelenekleri
#Evlilik Geleneği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.