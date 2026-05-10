Evlenmek isteyenlerin gittiği adres: Genç kızlar ve erkekler kısmetini Aşıklar Sokağı’nda buluyor

Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde gerçekleşen geleneksel köy hayrına bu yıl da köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu. Hayır yemeğinde genç kızlar ve erkekler de köy içinde yer alan 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda yürüyerek kısmetlerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.
Aşıklar Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.
Esma Çetinkaya ile Aşıklar Sokağı'nda tanışan 22 yaşındaki Özgür Güngör, "Kız arkadaşımla birlikte ikimiz de ilk defa bu köy bu sokakta buluştuk. Bu 80 yıllık bir gelenek burada tanışıp evlenen çok çift var" dedi.
Etkinliğe Bayramiç'ten katılan19 yaşındaki Esma Çetinkaya ise "Burası Özgür'le tanışmamıza vesile oldu, uzun süren bir ilişkimiz var. Herkesi bekleriz köyümüze ilk defa bu sokakta tanıştık. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu.