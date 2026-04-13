Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Evlenmekten vazgeçti, otogar savaş alanına döndü: Kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi!

Ankara’dan evlenmek için Aksaray’a kaçan 19 yaşındaki M.K., son anda karar değiştirince otogarda aileler arasında kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayda polisin müdahalesiyle 2’si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 22:32

Akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Ankara’da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenme kararı aldı. Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız, bugün evinden kaçarak Aksaray’da evlenmek istediği gencin yanına geldi.

HABERİN ÖZETİ

Evlenmekten vazgeçti, otogar savaş alanına döndü: Kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Aksaray'da, ailesinin istemediği bir evliliğe kaçan 19 yaşındaki genç kızın evlilikten vazgeçmesi üzerine otogarda aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenmek istedi.
Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız evden kaçarak Aksaray'a geldi.
Ailesinin ikna etmesiyle genç kız evlilikten vazgeçerek Ankara'ya dönmek için otogara gitti.
Otogarda genç kızın ailesi ile erkek tarafı karşılaşınca tartışma çıktı ve kavga büyüyerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.
Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
AİLESİ İKNA ETTİ GENÇ KIZ EVLİLİKTEN VAZGEÇTİ

Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara’ya dönmek için otogara gitti. Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray’a geldi. Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmaırı kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı.

2'Sİ KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINNDI

Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen asayiş ekipleri tarafların kalabalık olması üzerine takviye ekip isterken, bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip yönlendirildi. Polisler kısa sürede kavgayı ayırdı. 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı olay, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Seyhan Erdağ, kendisine küfür eden Yıldız Tilbe hakkında ilk kez konuştu! Magazin dünyasının unutulmaz kavgasıydı
Kavga ihbarıyla polislere pastalı sürpriz! Yüzleri gülümseten sürpriz kameraya yansıdı
ETİKETLER
#aksaray
#gözaltı
#Otogar Kavgası
#Evlilik İntiharı
#Kadın Kaçırma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.