Akşam saatlerinde Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Ankara’da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenme kararı aldı. Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız, bugün evinden kaçarak Aksaray’da evlenmek istediği gencin yanına geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Evlenmekten vazgeçti, otogar savaş alanına döndü: Kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Aksaray'da, ailesinin istemediği bir evliliğe kaçan 19 yaşındaki genç kızın evlilikten vazgeçmesi üzerine otogarda aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Ankara'da yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenmek istedi. Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız evden kaçarak Aksaray'a geldi. Ailesinin ikna etmesiyle genç kız evlilikten vazgeçerek Ankara'ya dönmek için otogara gitti. Otogarda genç kızın ailesi ile erkek tarafı karşılaşınca tartışma çıktı ve kavga büyüyerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

AİLESİ İKNA ETTİ GENÇ KIZ EVLİLİKTEN VAZGEÇTİ

Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara’ya dönmek için otogara gitti. Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray’a geldi. Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmaırı kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı.

2'Sİ KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINNDI

Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen asayiş ekipleri tarafların kalabalık olması üzerine takviye ekip isterken, bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip yönlendirildi. Polisler kısa sürede kavgayı ayırdı. 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı olay, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.