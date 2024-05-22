Evlilik yıldönümü hediyesi olarak devasa balık yakaladı

22 May 2024 12:28 - Güncelleme : 22 May 2024 12:37

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan amatör balıkçı, evlilik yıl dönümü olan 19 Mayıs’ta arkadaşı ile birlikte balık yakalamak için Samandağ ilçesi Çevlik sahiline geldi. Arkadaşı ile sabahın erken saatlerinde botla Akdeniz’e açılan 40 yaşındaki adamın oltasına, denizin 270 metre derinliğinde devasa bir balık takıldı. Amatör balıkçının ve arkadaşının güçlükle bota almayı başardığı balık, amatör balıkçılara zor anlar yaşattı.

40 KİLO 500 GRAM

Cep telefonuna yansıyan görüntüler, olta balıkçılarını heyecanlandırdı. Devasa balığı tartıldığında 40 kilo 500 gram olduğu görüldü. Balığın 1 buçuk metre uzunluğa sahip olduğunu dile getiren adam, şunları söyledi: "Güzel ve heyecanlı bir histi. Bizim bölgemizde nadir de olsa böyle büyük balıklar çıkıyor. Derin suda yaşayan bir bir balıktı. Arkadaşımla balık yakalamaya çıktığımızda bizim de oltamıza denk geldi. Doğu Akdeniz'de bu ağırlıkta zannediyorum ki bir balık çıkmamıştır. Önceden denizde 30 ila 35 kilo arası aynı cins balık yakalandı. Güzel bir deneyimdi, 40,5 kilogram balık yakaladık. Boy olarak ölçüm yapmadık ama 1,5 metre vardı."

'EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMDE HEDİYE GELDİ'

Devasa balığı yakaladığı günün evlilik yıl dönümü olduğunu belirten amatör balıkçı, şu ifadeleri kullandı: "O bölgelerde 270 metre derinlikten arada sırada avlanıyorduk. Aynı cinste balıklar çıktı. Biz daha büyüğün peşindeydik ama denk gelmemişti. Bu sefer 270 metre derinlikte oltamıza denk geldi. Bizi biraz zorladı ama sonunda yukarıya çıkarttık. 19 Mayıs günü yakaladık. Sabah saat 5 gibi denize açıldık. Pörtlek balığı saat 11 civarında oltamıza takıldı. O yakalamanın heyecanıyla keyfini çıkarmaya başladık. 19 Mayıs günü diye heyecanlıydık ve benim o gün de evlilik yıl dönümümdü. Üstüne bu balık hediye geldi ve daha çok mutlu oldum."