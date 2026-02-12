Menü Kapat
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Eyüpsultan'da kuyumcuyu vurup kaçan soygunculara Kağıthane’de kıskaç: 2 şüpheli gözaltında

İstanbul Eyüpsultan’da girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini vurup kaçan 5 kişilik çetenin 2 üyesi, polisin sıkı takibi sonucu Kağıthane’de yakalandı. Soygunu gerçekleştiremeden kaçan şüphelilerin kullandığı araç emniyet güçlerince durdurulurken, diğer 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

AA
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
|
12.02.2026
12.02.2026
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilpınar Mahallesi'nde dün soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladıktan sonra otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

KAĞITHANE'DE POLİS BARIYERI

Ekipler, yürüttükleri saha çalışması sonucu şüphelilerin olayda kullandığı aracı Kağıthane'de durdurdu. Araç içerisindeki 27 yaşındaki B.Ö. ve 26 yaşındaki Y.E.K. ekiplerce gözaltına alındı. Polisin, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Eyüpsultan'da kuyumcuyu vurup kaçan soygunculara Kağıthane’de kıskaç: 2 şüpheli gözaltında

SOYGUNU YAPAMADAN KAÇTILAR

Yeşilpınar Mahallesi'nde bir kuyumcunun önüne otomobille gelen 5 şüpheliden 4'ü silahla kuyumcuya girmiş, iş yeri sahibi Mustafa Karakayalı şüphelilerle yaşadığı arbedede silahla vurulmuştu.

Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülmüştü. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

