Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fabrika gibi çalışan lise! Yataktan sonra şimdi de yay üretimine başladı

Kayseri'de gerçekleştirdikleri yatak üretimiyle dikkat çeken lise, şimdi de yay üretimine de başladı. Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, lisenin yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattı kuruldu. 11 milyon 36 bin lira bütçe ile hazırlanan üretim hattında, liseli gençler yay üretimi yapabilecekler.

HABERİN ÖZETİ

Fabrika gibi çalışan lise! Yataktan sonra şimdi de yay üretimine başladı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ORAN iş birliğiyle SOGEP kapsamında çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattı kuruldu.
Kurulan üretim hattı ile okulda yay üretimine başlandı.
Okul, yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretebilecek kapasiteye sahip hale geldi.
Proje ile öğrencilerin yatak üretimiyle ilgili tüm becerilere sahip olarak mezun olmaları ve istihdam alanları yaratılması amaçlanıyor.
11 milyon 36 bin lira bütçe ile hazırlanan üretim hattı ile liseli gençler yay üretimi yapabilecek.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
YATAK SİSTEMLERİNİN TÜM PARÇALARINI ÜRETEBİLECEK BİR KAPASİTEYE SAHİP

Kurulumun ardından okulda yatak üretimi için önemli olan yayın da üretimine başlandı.
Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, açıklamasında, okulun, yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİN ÜRETİMDE TÜM BECERİLERE SAHİP OLARAK MEZUN OLMALARINI SAĞLAMAK

ORAN ile SOGEP kapsamında hazırlanan "Güçlü İstihdam Projesi" ile okulun bundan sonra yay üretimini de yapacağını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Makinelerimiz bugün itibarıyla çalışmaya başladı. Artık bir yatağın tüm üretim süreçlerini çocuklarımıza öğretecek ve üretecek kapasitedeyiz. Şüphesiz biz burada bir üretimden ziyade kendi içimize dönük aslında bir eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Buradan yetişen çocuklarımızın yatak üretimiyle ilgili tüm becerilere sahip olarak mezun olmalarını sağlamak ve mezun olunca güçlü bir istihdam alanı yaratmak gibi bir düşüncemiz var. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

