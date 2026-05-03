Sakarya'da 60 yıldır el emeği yorganlar diken 74 yaşındaki Hamdi Kılıçaslan, fabrikasyon üretimin artmasıyla yorgancılığın unutulmaya başladığını ve mesleği devredecek gençlerin yetişmediğini vurguluyor. Kılıçaslan, çeyizlik yorgan geleneğinin Türkiye genelinde bittiğini söyledi.

Dinle Özetle

Çeyizlerin gözdesiydi, fabrikalara yenik düştü: Ustasından "Çırak bulamıyoruz" serzenişi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 151

HABERİN ÖZETİ Çeyizlerin gözdesiydi, fabrikalara yenik düştü: Ustasından "Çırak bulamıyoruz" serzenişi Sakarya'da 60 yıldır yorgancılık yapan 74 yaşındaki Hamdi Kılıçaslan, fabrikasyon üretim artışı ve gençlerin mesleğe ilgi göstermemesi nedeniyle yorgancılığın unutulmaya yüz tuttuğunu ve çeyizlik yorgan geleneğinin bittiğini belirtiyor. Sakarya'da 60 yıldır el emeği yorgan diken 74 yaşındaki Hamdi Kılıçaslan, fabrikasyon üretimin artmasıyla yorgancılığın unutulmaya başladığını ve mesleği devredecek gençlerin yetişmediğini vurguluyor. Kılıçaslan, çeyizlik yorgan geleneğinin Türkiye genelinde bittiğini ifade ediyor. Eskiden çeyizlerin ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan el işi yorganların yerini fabrikasyon ürünlere bıraktığını belirtiyor. Kılıçaslan, kentte eskiden 25 imalatçı esnaf bulunurken bugün bu sayının 6-7'ye kadar düştüğünü belirtiyor. Yün yorganların sağlık ve konfor açısından elyafa göre daha avantajlı olduğunu anlatıyor. Gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini ve yetişen kimse olmadığını söylüyor.

Sakarya'da yarım asrı aşkın süredir yorgancılık yapan usta Hamdi Kılıçaslan, eskiden çeyizlerin ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan el işi yorganların yerini fabrikasyon ürünlere bıraktığını belirterek, mesleği devredecek çırak yetişmemesinden yakındı.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı mesleğini 60 yıldır ilk günkü heyecanla sürdüren Hamdi Kılıçaslan (74), ilmek ilmek işlediği yorganlarla kaybolmaya yüz tutan bir zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor. Eski dönemlerde çeyizlerin ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan el işi yorganların artık eskisi kadar rağbet görmediğini ifade eden usta, yeni nesle doğal ürün kullanmaları çağrısında bulundu.

"YÜN YORGANLAR DAHA SAĞLIKLI VE KONFORLU"

Elyaf ve fabrikasyon üretimin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Kılıçaslan, kentte eskiden 25 imalatçı esnaf bulunurken bugün bu sayının 6-7'ye kadar düştüğünü belirtti. Yün yorganların sağlık ve konfor açısından elyafa göre daha avantajlı olduğunu anlatan Kılıçaslan, "Bizim yaptıklarımız yüzde yüz doğal. Kumaşı doğal, işçiliği el emeği, makine işçiliği değil. Yün yorganda yattığınız zaman vücuttaki elektriği alır, sabaha kadar dinlendirir. Isı doğal olarak her yere dağılır. Elyafta ise sadece ayağınızı uzattığınız yer ısınır" dedi.

GELENEKSEL ÇEYİZLİK YORGANLARA İLGİ AZALDI

Eskiden yorganların önemli bir kültürel değer taşıdığına değinen Kılıçaslan, "Kız çeyizlerinde çok talep olurdu. Sünnet cemiyetlerinin de olmazsa olmazı ipekli yorganlardı. Şimdi maalesef bu çeyizlik yorgan geleneği Türkiye genelinde bitti. Sadece günlük kullanıma dönüldü" ifadelerini kullandı.

Mesleği devredecek çırak bulamamaktan da dert yanan yarım asırlık usta, gençlerin bu işe ilgi göstermediğini ve yorgancılığın küçük yaşta öğrenilmesi gereken bir zanaat olduğunu belirterek, "Gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor, uğraşmak istemiyorlar. Bizim zanaatımızda maalesef yetişen yok. Türkiye genelinde de yok, eskiler kaldı, bizim gibiler kaldı. Gelecekte de devam etmez çünkü arkamızdan gelen yok. 10 sonra belki çok değerlenecek arayacaklar ve usta bulamayacaklar" şeklinde konuştu.